المتوسط:

خلال كلمتها بالاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المنعقد بالخرطوم، دعت ممثلة الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الدكتورة أميرة الفاضل، إلى تنظيم مؤتمر ليبي جامع للسلم والتصالح، بهدف تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة زمنية وآلية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشارت الفاضل، إلى أنه “تم التوافق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تنظيم هذا المؤتمر وإجراء تلك الانتخابات بالتنسيق مع الجامعة العربية والأطراف الليبية المعنية”، مؤكدة أن كافة هيئات الاتحاد الأفريقي جاهزة للعمل مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر.

ولفتت ممثلة الاتحاد الأفريقي، إلى أن الأزمة الليبية تشكل انشغالا كبيرا للاتحاد الأفريقي، ولذلك فقد اتخذ عدة قرارات وإجراءات للمساعدة في حلها.

The post خلال كلمتها باجتماع دول الجوار.. ممثلة الاتحاد الأفريقي تدعو لإجراء الانتخابات في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية