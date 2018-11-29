المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى

كشف الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، أن «وفد المنطقة الغربية يريد أن يحضر السراج التوقيع على الاتفاق باعتباره قائدًا أعلى للجيش، ونحن رفضنا ذلك، وهم بالمقابل رفضوا التوقيع على أي مستند حتى نعترف بأن السراج الذي يحظى بشرعية دولية، هو القائد الأعلى للجيش».

وقال المسماري، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، الخميس إن «الجيش الليبي أنهى الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، فيما يبقى الخلاف حول هوية القائد الأعلى للجيش».

وأضاف: «هيكلة القوات المسلحة بالكامل أعددناها بمشاركة كل الضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، بحضور مصري كبير جداً، وقد أنهينا هذه المهام».

وتابع المسماري، «بعد ذلك هناك منصب آخر، هو القائد الأعلى للجيش، وهذا المنصب لا يزال محل خلاف كبير جداً، فنحن لا يمكن أبدًا، وبأي حال من الأحوال أن نضع الجيش تحت سلطة لا نعرف مصدرها على الإطلاق، فالجيش يوضع تحت سلطة منتخبة من الشعب، حتى يتم اللجوء للشعب في حال حدوث أي إشكالية أو خلاف، ولكن إلى هذه اللحظة لا يزال منصب القائد الأعلى، أكبر خلاف».

وأوضح المسماري أن «الخلاف القائم حالياً هو مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللذين أعطيا شرعية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج من دون أن يتحصل على الشرعية المحلية، وبالتالي أصبح قائدًا أعلى لديهم».

وأكد المسماري على أنهم «متمسكون بالشرعية والإعلان الدستوري، والبرلمان، ولا يزال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قائدًا أعلى لدينا، وبالتالي هنا أصبحت الإشكالية من هو القائد الأعلى».

وأشار المسماري إلى أن المشير حفتر «أصدر بيانًا رسميًا حول توحيد المؤسسة العسكرية وأبلغ به الجميع، حتى دول الأمم المتحدة، مفاده أن القائد الأعلى هو رئيس الدولة المنتخب انتخابات حرة، مباشرة من الشعب الليبي».

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