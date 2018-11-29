بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده

قدم سفير ليبيا الجديد لدى هولندا مرعي العوامي الأربعاء أوراق اعتماده للملك الهولندي وليم ڤيليم الكساندر.

وقال مكتب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء «استقبل ملك مملكة هولندا وليم ڤيليم الكساندر بتاريخ 28 نوفمبر 2018 سعادة السفير السيد مرعي العوامي فى قصر بلس نورداين بلاهاى، حيث قدم السيد العوامي أوراق اعتماده إلى الملك كسفير لدولة ليبيا».

وأشار مكتب إدارة التواصل والإعلام إلى أن السفير الليبي مرعي العوامي «تناول مع الملك ڨيليم سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».

كما تمنى ملك هولندا وليم ڤيليم الكساندر«التوفيق والنجاح لسعادة السفير فى مهامه الجديدة، وحمّله تحياته للشعب الليبي».

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