صور | سفير الوفاق لدى هولندا يقدم أوراق إعتماده للسلطات فى لاهاي

ليبيا – أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية فى حكومة الوفاق تقديم سفير الرئاسي مرعي العوامي أوراق اعتماده للملك ” وليم ڨيليم ألكساندر ” أمير أورانج ملك هولندا ، كسفير فوق العادة لليبيا لدى مملكة هولندا .

وقالت إدارة الإعلام الخارجي فى إيجاز صحفي تلقته منها المرصد بأن العوامي قدم أوراق إعتماده ، الخميس ، للملك ” ألكساندر ” في قصر بلس نورداين في العاصمة الهولندية لاهاي .

وأشارت خارجية الوفاق عبر إدارة إعلامها الخارجي لتنفيذ مراسم تسليم أوراق الإعتماد وفق التقليد المتبع في المملكة الهولندية الذي وصفته بأنه من التقاليد العريقة في قارة أوروبا .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر فى 31 يوليو الماضي قراره رقم 1143 لسنة 2018 بشأن تسمية 9 سفراء جدد كان من بينهم العوامي وبيّن السراج في قراره أن التسمية تمت بتزكية من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة في خطاب رقم 648 الصادر بتاريخ ذات ذلك اليوم .