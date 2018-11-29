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خفر السواحل الليبي يتهم سفينة صيد إسبانية "بعرقلة" عملية إنقاذ مهاجرين

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

طالب الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم بمعاقبة سفينة صيد إسبانية كانت متواجدة في نطاق عملية إنقاذ لمجموعة مهاجرين ينفذها قارب لخفر السواحل الليبي. وحسب قاسم، فإن قارب الصيد أربك عملية الإنقاذ وعرض حياة المهاجرين للخطر.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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