خفر السواحل الليبي يتهم سفينة صيد إسبانية "بعرقلة" عملية إنقاذ مهاجرين

طالب الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم بمعاقبة سفينة صيد إسبانية كانت متواجدة في نطاق عملية إنقاذ لمجموعة مهاجرين ينفذها قارب لخفر السواحل الليبي. وحسب قاسم، فإن قارب الصيد أربك عملية الإنقاذ وعرض حياة المهاجرين للخطر.

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