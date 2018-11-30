أرملة المشاي تحمل المقاول مسؤولية وفاة زوجها

ألقت أرملة أكرم المشاي الذي توفي في مالطا نتيجة سقوطه من الطابق السابع أثناء أدائة لأعمال بناء في أحد المباني في منطقة سليما بالجزيرة، باللوم على المقاولين الذين وضعوا زوجها الراحل في موقف محفوف بالمخاطر دون أن تطبق معايير الأمن والسلامة.

وعبرت أميرة معتوق في وسائل التواصل الاجتماعي عن ألمها بعد أن تركتها زوجها مع ابنتها الصغيرة في مالطا ، ودعت الناس أن لا يضعوا المال قبل حياة البشر في سبيل بحثهم عن الربح.

وقالت أميرة: “ألقي باللوم على هؤلاء الذين يعملون من دون أن يروا احتياجات العاملين وبدون ضمان سلامتهم”، “يجب أن يمنحهم الأمان قبل بدء العمل والتأكد من أن كل شيء على ما يرام ولكن اليوم لا يهتم أحد بالأمان والأشياء التي يهتمون بها فقط بالمال … هكذا مات زوجي”.

وعلقت معتوق أيضا على الفيديو الذي أظهر لحظات زوجها المتأخرة الأخيرة واليائسة ، والتشبث بحبل قبل أن يسقط حتى وفاته.، وقال مخاطبة من قام بتصويره” لماذا لم تتصل بالشرطة أو شخص مسؤول لتقديم المساعدة ، بينما كنت تقف وتنتظرهم ليأتوا بالحبل الذي حاولوا إنقاذهم به ، كان يمكنك وضع شيء حتى يتمكن من الوقوع ولكن لا ، فضلت أخذ الفيديو بدلاً من المساعدة وتركته يموت”.

وقد تم إعادة جثمان أكرم المشاي البالغ من العمر 26 عاما إلى ليبيا لدفنها بعد أن سهلت القنصلية الليبية في مالطا ذلك.

يذكر أن وفاة أكرم صدمت الجزيرة بعد مشاهدته لمحاولة يائسة لتسلق حبل متدلي منتشر حول الجزيرة، وأثارت وفاته نقاشا وطنيا حول معايير الصحة والسلامة في مواقع البناء في مالطا

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