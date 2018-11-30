جولة تفقدية لبحث احتياجات مركز بنغازي الطبي

قام رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجوارى والمدير العام لمركز بنغازى الطبي الدكتور عبدالكريم القبائلى بجولة تفقدية داخل اقسام وغرف الإيواء والعناية بمركز بنغازي الطبي.

وعقد على هامش الزيارة اجتماع تم فيه مناقشة بعض الأمور المتعلقة بسير عمل المركز والوقوف على احتياجاته والإطلاع على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وحضر الاجتماع كل من نائب مدير عام مركز بنغازي الطبي ومدير الخدمات الطبية ومدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الإدارية و عدد من الأطباء ورؤساء الاقسام بمركز بنغازي الطبي.

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