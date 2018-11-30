المسماري يطرح حلاً بديلاً إذا فشل “الجامع”

أفاد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أنه في حال فشل المؤتمر الجامع وعدم التمكن من إجراء انتخابات في الربيع، عن أمله أن تكون روسيا حاضرة بقوة في أي محطة أخرى جديدة مؤكدا قدرتها في التأثير على الرأي الدولي حيال الملف الليبي.

وأعرب المسماري لوكالة الأنباء الروسية ” سبوتنيك” عن تطلع القيادة لمبادرة روسية داعمة للحل السياسي مشيرا إلى أن علاقة الجيش الليبي بروسيا قديمة، كما أن الموقف الروسي قائم على ضرورة أن يكون الحل سياسيا باتفاق كل الليبيين وبالإجماع على حل ليبي داخلي.

وأشار إلى أن الدعم الروسي يمكن أن يكون من خلال البعثة الأممية أو المنظمات الدولية، معربا عن أمله في أن تقوم روسيا بمبادرة منفصلة غير مرتبطة بالمبادرات السابقة.

يشار إلى أن روسيا قد أيدت في وقت سابق جهود البعثة الأممية في ليبيا لمساعدة القوى السياسية في الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة في ليبيا على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

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