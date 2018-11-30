ليبيا تجمع بوتين وماكرون

أعلنت روسيا عن أن لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة “العشرين الكبار” المقرر انعقادها في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر و1ديسمبر، لبحث المواقف حيال الملف الليبي وبعض القضايا المشتركة بين البلدين .

وأوضح “يوري أوشاكوف” مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيتطرق أيضا إلى الوضع في سوريا وأوكرانيا وخطة العمل الشاملة المشتركة ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

كما أشار أوشاكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء أنه من المقرر ان يتطرق جدول الأعمال الدولي، في المؤتمرللحديث عن الأزمة الأوكرانية والتسوية السورية والوضع في ليبيا، كما أنه من المخطط أن تكون مشكلة التنسيق في حفظ خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج الإيراني النووي وضمان الأمن الأوروبي حاضرة أيضا ، كما يجب التحدث حول سياق خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

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