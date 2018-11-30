الأرصاد الجوية تحذر: أمطار ورياح قوية على ليبيا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح شمالية غربية قوية على الساحل الغربي هذا اليوم، الجمعة.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية على الفيسبوك، حول هذه التحذيرات بقوله: “على الساحل الممتد من درنة الى طبرق يوم الغد تتراوح سرعتها مابين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين )2.50 -4.00) متر “.

ومن جهتها، أوضحت صفحة طقس على الفيسبوك، المعنية بنشر الأخبار المتعلقة بالأرصاد الجوي في ليبيا، أن هناك تقلبات جوية متوقعة تدريجياً، تبدأ من مساء يوم السبت القادم، حتى صباح يوم الأثنين مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة.

وتوقعت طقس، أن الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بعواصف رعدية وسقوط حبات البرد، وتحديدا يوم الأحد، وقد ينتج عنها تراكم المياه على الطرقات والمناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية. بسبب منخفض جوي متحرك من أسبانيا سريع الحركة يدعمه التبريد في طبقات الجو العليا.

ودعت طقس المواطنين والجهات ذات الاختصاص في ليبيا أخد الحيطة والحذر خلال هذه الأيام.

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