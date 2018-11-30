“هروب الضي” في ليبيا.. عادات وتقاليد

عاد انقطاع الكهرباء إلى عدة مدن ليبية، بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة، ما أدّى إلى عودة طرح الأحمال نتيجة لاستهلاك المكيفات والمدافئ نتيجة.

وأعتبر بعض الليبيين أن عودة “قصة هروب الضي” أصبحت من العادات والتقاليد الليبية، من باب التهكّم وتردّي الخدمات والهروب إلى حسّ الفكاهة، في إشارة منهم إلى عدم وجود حلول حقيقية للأزمة، ما جلعها تستمر على مدار سنوات معهم.

وأوضحت حسابات على مواقع التواصل في ليبيا، أن عدد ساعات انقطاع الكهرباء وصل لـ7 ساعات في بعض المناطق في طرابلس، ووصف آخر عودة انقطاع الكهرباء بالجزء الثامن من مسلسل “هروب الضي”.

وأشار أحد المدونين على الفيسبوك أن عدد ساعات انقطاع الكهرباء وصل في بعض المدن في المنطقة الغربية إلى 5 ساعات.

وتعمل الشركة العامة للكهرباء مند فترة طويلة على الترشيد في الاستهلاك الكهربائي، عبر منصّاتها على مواقع التواصل، في نشرها لمقاطع فيديو وصورا تكشف بعض المناطق لا تعمل على إطفاء الإنارة في النهار، وهو الأمر الذي يزيد من حِمل الشركة وتحدياتها في احتواء الأزمة التي طالت من سنوات.

وتحاول الشركة أيضا توضيح الاستفادة من المصابيح الإقتصادية التي تتوفر بأسعار مناسبة والتي توفر في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وفي ذات الملف، ما يزال رجال الكهرباء من الفنيين والمهندسين يكافحون من كل يوم لإصلاح الأعطال في المحطات الكهربائية وأعمدة النور، والتي تتعرض في أغلب الأحيان للتخريب والسرقة، بإمكانيات بسيطة، ما جعل الشارع في ليبيا يقف في صفّهم ويصفهم ويعملون على مساعدتهم في كل أمر يحتاجونه.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات في أجواء الطقس في ليبيا، بدءًا من ريح شمالية غربية قوية على الساحل الغربي هذا اليوم، الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية