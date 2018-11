وزارة الداخلية: الأمن مسؤولية تضامنية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن الأمن هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل الأمم والمجتمعات، ولكن لا يمكن أن يعم الأمن إلا بتكاثف جميع فئات المجتمع ووقوفهم مع رجل الأمن حتى يحافظ الجميع على أمن وسلامة البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس أنه من منطلق إيمانها بأن المواطن هو خط الدفاع الأول عن الوطن فأنها تدعو كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لوقف الخارجين عن القانون، وأن نساهم جميعًا في المحافظة على الأمن وسلامة بلادنا، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها سوف تضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة أمن الوطن وتهديد سلامة المواطن عبر الأعمال الإجرامية وتقديمهم للعدالة.

وأضافت الوزارة أنها لن تتوقف عن مجابهة هؤلاء الخارجين عن القانون حتى يعم الأمن كافة ربوع وطننا الحبيب، وفقًا للبيان.



