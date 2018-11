قام طيران مجهول الهوية، الخميس، بشن غارات على محيط واحة العوينات قرب مدينة ‎غات جنوب غربي البلاد.

واستهدفت الضربات الجوية تجمعاً مشبوهاً في منطقة “تين غيدن” الواقعة على بعد 20 كلم شمال شرقي العوينات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن القصف، لكن بعض الماصادر ترجح أن القوات الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” هي من نفذ الهجوم والتي سبق أن شنت غارات على عدة مناطق ليبية ضد متطرفين.

يُشار إلى أن بعض المناطق جنوب ليبيا سبق أن تعرضت لضربات مماثلة لم تتبن أي جهة رسمية المسؤولية عنها.

The post طيران مجهول يشن غارة قرب غات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا