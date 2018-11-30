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ليبيا: نقص الإمكانيات لم يثبط عزيمة أطباء مستشفى العيون في طرابلس!!

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

لا يوجد في ليبيا سوى مستشفى تخصصي واحد في طب وجراحة العيون، وبرغم الأزمات التي تواجهها البلاد، إلا أن الفريق الطبي العامل في هذا المرفق الصحي يعمل كالمعتاد لضمان الخدمات الاستشفائية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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