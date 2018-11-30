ليبيا: نقص الإمكانيات لم يثبط عزيمة أطباء مستشفى العيون في طرابلس!!

لا يوجد في ليبيا سوى مستشفى تخصصي واحد في طب وجراحة العيون، وبرغم الأزمات التي تواجهها البلاد، إلا أن الفريق الطبي العامل في هذا المرفق الصحي يعمل كالمعتاد لضمان الخدمات الاستشفائية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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