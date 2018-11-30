دعوى ضد محمود جبريل من تحالف القوى الوطنية

ايوان ليبيا – وكالات

حركت مجموعة من أعضاء حزب تحالف القوى الوطنية، دعوى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، ضد محمود جبريل الورفلي رئيس الحزب للمطالبة بأجورهم المتأخرة.

وجاء في صحيفة الدعوى أن “المجموعة التي رفعت الدعوى هم من المنتسبين الأوائل لحزب تحالف القوى الوطنية منذ تأسيسه في فبراير 2012، وقد تم تكليفهم من الحزب ورئيسه بتأدية أعمال تتعلق بالحزب ورئيسه وذلك للتعريف بالحزب ونشاطاته في مختلف المدن، وتم الاتفاق مع رئيس الحزب بأن يمنح المجموعة مرتبات شهرية، لافتين أنهم تقاضوا مرتباتهم خلال الأشهر الأولى فقط ثم أخل رئيس الحزب بالتزاماته التعاقدية وتذرع بأسباب واهية بحجة الظروف المالية التي يمر بها الحزب”.

وتطالب المجموعة، بحسب الدعوى “حزب تحالف القوى الوطنية، بسداد ما عليهم من مرتبات ومكافآت مالية من تاريخ شهر 12 سنة 2012 إلى تاريخ هذا الأخطار بواقع 3000 د.ل شهريا بمبلغ إجمال 215,000 د.ل لكل واحد منهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا