البعثة: تصاعد ظاهرة القتل خارج القانون في طرابلس الأسابيع الماضية

قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنها تلقت تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج القانون في مدينة طرابلس، وبأنها ظاهرة شهدت تصاعدا في الأسابيع الماضية.

وشدد البعثة في بيان لها الخميس، على البث في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، وليس من قبل المسلحين في الشوارع.

ودعت البعثة السلطات الليبية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم، مطالبة إياها بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبهم عليها.

وأكدت البعثة أن عمليات القتل خارج القانون تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وليس القانون المحلي فقط، مذكرة مرتكبي هذه العمليات بتحمل مسؤوليتهم عن ذلك.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وثقت وقوع 10 ضحايا في صفوف المدنيين خلال أكتوبر الماضي، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في أنحاء مختلفة من ليبيا.

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