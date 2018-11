«المسماري»: الجيش أنهى الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية

المتوسط:

أكد العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أنَّ الجيش قام بإنهاء الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بينما يبقى الخلاف حول هوية القائد الأعلى للجيش.

وأضاف المسماري،: «نحن كعسكريين أنهينا المهمة، وأعدنا ترتيب الأوراق فيما يخص الهيكل التنظيمي”، موضحًا أن “هيكلة القوات المسلحة بالكامل أعددناها بمشاركة كل الضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، بحضور مصري كبير جداً، وقد أنهينا هذه المهام”.

وأوضح المسماري، أنه “بعد ذلك هناك منصب آخر، هو القائد الأعلى للجيش، وهذا المنصب لا يزال محل خلاف كبير جداً، فنحن لا يمكن أبدا، وبأي حال من الأحوال أن نضع الجيش تحت سلطة لا نعرف مصدرها على الإطلاق، فالجيش يوضع تحت سلطة منتخبة من الشعب، حتى يتم اللجوء للشعب في حال حدوث أي إشكالية أو خلاف، ولكن إلى هذه اللحظة لا يزال منصب القائد الأعلى، أكبر خلاف”.

