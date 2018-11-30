بوشناف يُطلع بوخمادة على نتائج زيارته لتازربو

أطلع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، المُستشار إبراهيم بوشناف، آمرَ القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، على نتائج زيارته التي أجراها مؤخراً إلى بلدية تازربو، بعد تعرضها لهجوم إرهابي غادر تبنّاه داعش.

وبحث بوخمادة مع بوشناف في اجتماع حضره الرائد صلاح بوحليقة ضرورة ودور التنسيق الأمني التام بين قوات الجيش والشرطة في الحفاظ على الأمن.

وتناول الاجتماع سُبل تعزيز الأمن داخل المدن الليبية، خاصة الجنوبية، وأهمية مُشاركة القوات المُسلحة في ذلك.

يُشار إلى أن مديرية أمن تازربو قد تعرّضت في الـ23 من نوفمبر الجاري إلى هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

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