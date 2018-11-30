الخطوط الإفريقية: عودة طائرة مؤجرة للتوانيا لأسطول الشركة

أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإفريقية عمران زبادي، الجمعة، عودة طائرة من طراز A320 , كانت مؤجرة لدى شركة سمول بلانيت بجمهورية لتوانيا إلى أسطول الشركة.

وأوضح زبادي في تصريح للرائد، أن الطائرة وصلت فجر اليوم الجمعة إلى مطار قرطاج الدولي قادمة من مطار فليونوس بجمهورية ليتوانيا، مؤكدا أنها سيتعزز أسطول الشركة بدخولهما السوق الليبي لسد العجز الحاصل بالشبكة.

وأشار زبادي إلى أن الطائرة التي تحمل علامة رقم 5A-ONL طراز A320. هذا قد وصلت الأسبوع الماضي لليبيا، مبينا أن الشركة تسعى لتحسين جودة خدماتها بشكل عام، لتوسيع الشبكة لتوفير أكبر قدر من الانتشار.

وكان زبادي قد صرح لشبكة الرائد في وقت سابق، بأن التعاقد لتأجير الطائرتين كان نتيجة لانقسام مجلس إدارة الشركة في الأعوام السابقة.

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