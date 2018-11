المتوسط:

خلال جلسة تشاورية، قام عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية بمدينة الزنتان، بمناقشة الوضع الأمني بالمنطقة والسبل الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار.

وتطرّق الحاضرون، إلى جهود المصالحة الوطنية، والاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات لتجنيب المنطقة أي صراعات في المستقبل.

