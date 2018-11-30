سلامة: متطرفون أجانب يُهددون الجنوب الليبي

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن المعلومات تشير إلى أن العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما المنطقة الجنوبية نفذتهما مجموعات من الوافدين الجدد من خارج ليبيا، فضلا عن معلومات بتسلل عناصر من متطرفي نيجيريا إلى الجنوب.

وأشار سلامة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية باجتماع دول الجوار في السودان، إلى أن هناك أمورا إيجابية تمثلت في الحراك السياسي وعودة النشاط لمجلس النواب، بجانب قيام حكومة الوفاق الوطني بعدة ترتيبات أمنية داخل العاصمة طرابلس.

ورحب المبعوث الأممي بمبادرة الحكومة السودانية ودعوتها إلى عقد اجتماع لدول الجوار الليبي، مؤكداً أنه يتفهم القلق الذي يساور دول الجوار خاصة من الناحية الجنوبية، نظرا لوجود عدد من الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا وخطرا على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية