«البعثة الأممية»: زيادة ظاهرة القتل في طرابلس خلال الأسابيع الماضية

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بيانًا، يُفيد بأنها تتلقى تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس، وهي ظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع الماضية.

وأضاف البيان، أنَّ البعثة تُؤكد بأنه يتعين البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع.

ودعت البعثة السلطات الليبية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم، مطالبة إياها بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبهم عليها.

