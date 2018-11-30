البعثة الأممية: يوجد مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون بالعاصمة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقيها تقارير تفيد بوجود مجموعات مسلحة، تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس.

ودعت البعثة في بيان صادر عنها، السلطات الليبية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم، وتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.

وختمت البعثة بيانها بالتأكيد، على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمال بالغة الوحشية ؛ بل هي أيضاً إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه العمليات أو تنفيذ أوامر الإعدام بإجراءات موجزة المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي.

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