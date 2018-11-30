الأوضاع الأمنية على طاولة اجتماع بوشناف وبوخمادة

بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مع آمر القوات الخاصة في الجيش اللواء ونيس بوخمادة الأوضاع الأمنية للبلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس الخميس، تم خلاله مناقشة نتائج الزيارة التي أجراها الوزير الأربعاء الماضي إلى بلدية تازربو، التي تعرضت لهجوم إرهابي جبان خلال الأيام الماضية وخلف عددا من الشهداء والجرحى، إلى جانب التطرق إلى سبل تعزيز الأمن في مختلف مدن ومناطق ليبيا، والتنسيق التام مع القوات المسلحة في هذا الشأن.

هذا وخلص المجتمعون، على التنسيق بين الجيش والشرطة في العمل على تعزيز أمن الوطن والمواطن.

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