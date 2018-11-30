50 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم 24 بلدية

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الجمعة، انضمام إيطاليا، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ومنظمة اليونيسيف، بالإضافة لممثلين عن المجلس الرئاسي للاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج “الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا”.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في صفحتها الرسمية، أن برنامج السنوات الثلاث، بتمويل من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 50 مليون يورو، يهدف لتحسين الظروف المعيشية لسكان 24 بلدية في ليبيا خاصة التي تشهد تدفقات الهجرة وعمليات التشريد.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي أن الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي تقوم بتنفيذ البرنامج بصورة مشتركة بين المفوضية الاوروبية وايطاليا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع السلطات الليبية، بميزانية قدرها 22 مليون يورو، وأن برنامج الامم المتحدة الانمائي واليونيسيف، سيقومان بتنفيذ البرنامج بميزانية قدرها 28 مليون يورو.

يذكر أن هذا هو أكبر برنامج موّله الاتحاد الأوروبي في ليبيا بدعم مباشر لتحسين تقديم البلديات الليبية للخدمات العامة الرئيسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية