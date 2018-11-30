10 قتلى في قصف جوي جنوب غربي ليبيا

قتل 10 أشخاص، في قصف من طائرة حربية مجهولة، على هدف متحرك ببلدة العوينات جنوب غربي ليبيا.

وقال مسؤول يعمل في المجلس البلدي لبلدة “غات” المجاورة، إن القصف استهدف ثلاث سيارات دفع رباعي في منطقة “تالواوات” التابعة للعوينات.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن فرق الهلال الأحمر فرع العوينات توجهت إلى المكان الذي استهدفته المقاتلة لنقل جثث القتلى.

وبين أن جثث القتلى غير معروفة ويصعب التعرف على هوية أصحابها نتيجة لتشوهها.

ورجح المصدر، أن يكون القصف استهدف عناصر في تنظيم “القاعدة”.

ولفت إلى أن المنطقة تعد طريقا صحراويا يصل عمق الجنوب بحدود البلاد مع الجزائر، مشيرا إلى أن الاستهداف هو الأول من نوعه الذي تشهده المنطقة.

وفي 24 أذار/ مارس الماضي، أغارت مقاتلة على منزل شرقي مدينة أوباري (جنوب)؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى، قبل أن تتبنى الولايات المتحدة المسؤولية، موضحة أن القصف استهدف “إرهابيين”.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، وقع قصف مشابه في المنطقة ذاتها أسفر عن سقوط قتيل واحد لم تتضح هويته، حسب مصدر أمني، ولم تتبن أي جهة مسؤولياتها عنه إلى اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر