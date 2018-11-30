المؤسسة الوطنية للنفط: إيرادات شهر أكتوبر الأعلى منذ بداية العام 2018

بلغت إيرادات شهر أكتوبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز 2.87 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي (73 %) مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، أن هذا الرقم يعد أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية العام حتّى تاريخ اليوم، مبينة في هذا الصدد، أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018، يقدر بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي – أي بزيادة قدرها 73 % مقارنة بالعام الماضي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار الانتاج.

كما بين، أن ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة، والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد.

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