قناة العربية تُبرز موقف «التجمع الديمقراطي» من التعديل الدستوري الأخير

أبرزت قناة العربية، نص بيان «التجمع الليبي الديمقراطي»، الذي أكّد فيهِ أنّ مَا صدرَ من تعديلاتٍ وإجراءاتٍ من جانب مجلس النواب الخاصة بتعديل الإعلان الدستوري للمادة السادسة يُسببُ شرخًا اجتماعيًا بين أبناء الشعب الليبي.

وأشار حزب التجمع الليبي الديمقراطي، إلى أنَّ التعديل الدستوري الأخير يُعرقلُ قيام الدولة على أسسٍ دستورية عادلة تَضمن الحياة الكريمة لمواطنيها في ظل دولة المؤسسات والقانون.

