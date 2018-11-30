آمر الغرفة الأمنية درنة يدعو كافة الليبين لدعم الجيش بحربه ضد الإرهاب

أجرى وفد من مكاتب الشؤون الاجتماعية على مستوى ليبيا، زيارة إلى الغرفة الأمنية العليا درنة.

وثمن آمر الغرفة العميد عبد العالي عيسى خلال الزيارة، بدور القيادة العليا للقوات المسلحة، التي قامت بدحر وتحرير درنة من الإرهاب والجماعات الارهابية، داعياً كافة الليبيين لتوحيد الصف، ومؤازرة الجيش الذي يخوض المعارك ضد الارهاب في كافة أنحاء البلاد.

وعد آمر الغرفة الأمنية العليا درنة هذه الزيارة، دعما للجيش، مبيناً أيضاً بانها تدل على وحدة التراب الليبي باعتبار هذا الوفد يمثل الشرق والغرب والشمال والجنوب الليبي.

الجدير بالذكر، كان باستقبال الوفد، آمر مكتب الشهداء والجرحى والمفقودين، وعدد من الضباط وضباط الصف.

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