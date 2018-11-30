كشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو

كشف وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أن عناصر داعش الإرهابي الذين هاجموا بلدية تازربو خلال الأيام الماضية تسلّلوا إلى البلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش ويستقلون سيارات مُموّهة.

وحذّر “بوشناف” من الأساليب الجديدة لداعش الإرهابي في المكر والخداع ؛للقيام بأعماله الإجرامية ضد العسكريين والمدنيين.

وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة قام بها “بوشناف” على رأس قوة أمنية كبيرة إلى تازربو الأربعاء، مشيراً إلى أن أهل المنطقة بالكامل استنفروا للدفاع عن أنفسهم وطاردوا الإرهابيين حتى بلغوا منطقة جبال الهروج وقتلوا منهم عددا كبيرا، ووجدوا معهم أوراقا ثبوتية للجنسية المالية.

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