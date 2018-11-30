محمد دومة : لا بديل عن تسليح شباب الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات

إرهاب جديد ضرب الأراضي الليبية الجمعة الماضي في واحة تازربو جنوب شرق ليبيا، بدا شاهداً جلياً على تردي الأوضاع الأمنية في الجنوب وقصورها في مواجهة مافيا تهريب البشر وبقايا عناصر تنظيم «داعش».

هذه الحقيقة أكدتها وقائع هجوم تازربو، حيث دخل 7 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بـ7 سيارات ذات دفع رباعي، وسط مدينة تازربو واشتبكوا مع أفراد مركز الشرطة، مما أسقط حوالي 9 قتلى و11 مصاباً، فضلاً عن خطف قرابة 20 آخرين، على رأسهم وكيل البلدية محمد بوخيرالله.

فالهجوم على مركز شرطة، يوضح حقيقة ضعف إمكانات الأجهزة الأمنية في الجنوب، بحسب النائب عن مدينة تازربو محمد دومة، الذي أكد أن تنظيم «داعش» الإرهابي يركز هجماته على المنطقة الجنوبية لحدودها الكبيرة وكونها منطقة شاسعة خالية تستطيع أي مجموعة التحرك فيها بكل سهولة.

النائب دومة، قال إن وزير الداخلية في الحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف وصل الأربعاء إلى مدينة تازربو بمرافقة قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات، إلى جانب وفد يضم عدداً من مديري أمن الواحات، مشيراً إلى أنه وجه بتثبيت هذه القوة في المدينة، لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها، ومطاردة خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

وإلى نص الحوار:

• ما آخر تطورات هجوم تازربو الإرهابي؟

استهدف تنظيم «داعش»، مركز شرطة تازربو، الجمعة الماضي، على اعتبار أنهم قوة تتبع القيادة العامة، وعند اكتشاف الأمر التحم معهم الشباب والأهالي، مما أجبروهم على الانسحاب من المدينة، إلا أن ما عزز الموقف وصول دعم من القوات المسلحة الليبية، التي تمكنت من إلقاء القبض على أحد أفراد التنظيم.

• لماذا يركز «داعش» هجماته على الجنوب الليبي؟

لأن المنطقة الجنوبية شاسعة، ولها حدود كبيرة خالية تستطيع أي مجموعة التحرك فيها بكل سهولة.

• هل هناك معلومات حول الجهة التي دعمت هجوم «داعش» الإرهابي على تازربو؟

حتى الساعة، لم تتوافر أية معلومات حول من يدعم هذه الجماعات.

• هل جرت مفاوضات مع أي جهة لتحرير المخطوفين؟

لا تتم أي مفاوضات حتى الآن، وكما أسلفت تم القبض على أحد عناصر «داعش» ومتحفظ عليه.

• ما مغزى خطف جنود ومواطنين؟ وهل معلوم مكان تواجدهم؟

التنظيم يحاول خطف الجنود والمواطنين، للضغط على القوات المسلحة للحصول على مطالب معينة، فيما يحاول من جهة أخرى ابتزاز الأهالي.

• ماذا قدم مجلس النواب لأسر الشهداء من الجنود والضباط؟

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لتقديم المتهمين إلى العدالة لينالوا عقوبتهم جراء عملهم الإجرامي الذي قاموا به، كما كلف رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بعلاج الجرحى بالمستشفيات الداخلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وعلاج من يستوجب علاجه بالخارج.

• كيف يمكن مواجهة هذا النوع من الجرائم لضمان عدم تكرارها في المستقبل؟

يجب إنشاء ثكنات عسكرية في مناطق الجنوب وتدريب الشباب وتسليحهم.

• ما أبرز التحديات التي تواجه أجهزة الأمن في الجنوب حالياً؟

اتساع رقعة الأرض وبُعد المناطق عن بعضها (..) وما ينقص الجنوب هو الدعم العسكري، فأبناء المنطقة هم من يدافعون عنها.

• هل طلبتم تعاون دول مجاورة لمواجهة خطر «داعش» المتصاعد؟

نعم، لقد طالب مجلس النواب دول الجوار بالتعاون من أجل منع تسلل المجموعات الإرهابية إلى الأراضي الليبية.

• كيف ستتعاملون مع الهجمات القادمة من دول مجاورة في المستقبل؟

التعاون مع دول الجوار ليس بالمستوى المطلوب، فلا يوجد تعاون حقيقي مع دول الجوار يرقى إلى مستوى مطاردة العناصر «الإرهابية» سواء «داعش» أو غيرها.

• هل توجد مجموعات من المرتزقة تعمل لحساب «داعش» في الجنوب؟

نعم، والدليل على ذلك تعاون العصابات الإجرامية مع «داعش»، مع وجود بوابات في منطقة الهاروج وسط تمركزات لـ«داعش».

• هل تتوقع أن يصبح الجنوب (سرت) أخرى لـ«داعش»؟

إن لم نتدارك الأمر، فإن الجنوب سوف يكون سرت آخر لمعاقل الإرهاب.

• ما حجم العناصر الأجنبية التي تتخذ من الجنوب مقراً لها، وما جنسياتها؟

العناصر الأجنبية التي تتخذ من الجنوب مقراً لها، أعدادها غير معروفة حتى الآن، وهي من جنسيات مختلفة.

• هل يمكن أن يتم التعاون المشترك بين الحكومتين الموقتة والوفاق، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومواجهة الجريمة في الجنوب؟

البيانات الصادرة من مؤسسات الدولة كلها تؤيد وتتفق على مكافحة ومحاربة الإرهاب، فدور مجلس النواب في إصدار ما تحتاجه الأجهزة الأمنية من قوانين تساعدها في إنجاز مهامها، وسوف يكون جيداً إذا توحدت السلطة التنفيذية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا