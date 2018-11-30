التحديات الأمنية والإرهابية محور الاجتماع الوزاري في بوركينا فاسو

شاركت ليبيا بالاجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط للأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء، بمشاركة الدول الـ11 الأعضاء بمسار نواكشوط.

ومثل ليبيا بالاجتماع الذي عقد بمدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو يومي 26 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري، وفد ليبي رفيع المستوى، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على مكتبها الإعلامي.

هذا وتم خلال الاجتماع، مناقشة التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجهها الدول المشاركة بمنطقة الساحل الأفريقي، والعمل على تعزيز التعاون التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الاعضاء بما يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة .

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