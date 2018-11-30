عميد بلدية جالو: الجيش طوق النجاة لليبيا من خطر الإرهاب

أشاد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري، بالجهود التي تبذلها بلدية جالو في مساندة الأجهزة الأمنية، المتمثلة في القوات المسلحة والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، مؤكداً دعم القيادة العامة لمناطق الجنوب ، نظراً لما تعانيه من مشاكل أمنية وخدمية.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من القيادة العامة للجيش قادمة من مدينة تازربو أمس الخميس، حيث كان في استقبال الوفد، عميد بلدية جالو شعيب الأمين، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بجالو اجويلي التواتي.

من جهته، جدد عميد بلدية جالو دعم البلدية المستمر للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عاداً الجيش طوق النجاة لليبين من خطر الإرهاب وداعش والاخوان ومن سنادهم من الدول الخارجية، التي تعمل على عدم استقرار ليبيا وتحارب دعم الجيش.

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