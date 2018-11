قيادي بـ «التجمع الديمقراطي»: التناحر بين التيارات أدخل ليبيا في نفق مُظلم

المتوسط:

علّق الدكتور مُحمد بِلخير عضو الأمانة العامة للتجمع الليبي الديمقراطي، على سؤالٍ يَتعلق بـ منْ يسير بِهذا القانون في جعل ليبيا ثلاث دوائر انتخابية على حساب دائرة واحدة.. لمصلحة من، قائلاً: «المصلحة الحقيقية أنْ تتعطل الحياة الدستورية في ليبيا بشكل عام، لأن استحالة تحقيق هذا النصاب 150+ 1، أي نصف عدد المُنتخبين أو الذين قاموا بِالاستفتاء على مُسودة الدستور، مضيفًا: «إذا تحققَّ في إقليمين فلنْ يتحقق الثالث.. هذه مسألة عديدة من الصعب الحصول عليها».

وأضاف «بلخير»، خلال لقائهِ على شاشة قناة «العربية»، أنَّ ما نراهُ الآن في هذه الجلسة وجود لغط كبير لـ «الغاية» على مدى مشروعيتها القانونية والدستورية.. إذ هناك جدل كبير بينَ أعضاء مجلس النواب في حد ذاتهم، وذلك لأنَّ النصاب القانوني لنْ يَتحقق باعتبار أن النصاب الحقيقي هوَ عدد أعضاء مجلس النواب الذين يصل عددهم إلى 196، قائلاً: «النصاب الحقيقي هو 128 + 1، وليس 115».

وبشأن الوصول إلى دولة ديمقراطية، أشار «بلخير»، إلى أنهُ لابُد من الوصول إلى قاعدة من التوافق، إذ أنَّه يَجب على كل المُكونات السياسية في ليبيا أنْ تتوافق وأنْ يكون هناك تراضي فيما بينهم، أما مَسألة الاستقطاب والتنافس بين التيارات ساهمَ في تأجيل قيام مشروع بناء الدولة، وأدخل ليبيا في نفقٍ مُظلم.

