بوشناف يناقش مع آمر القوات الخاصة الأوضاع الأمنية في مدينة تازربو

ليبيا – بحث وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بوشناف أمس الخميس مع آمر القوات الخاصة بالجيش اللواء ونيس بوخمادة الأوضاع الأمنية بالبلاد.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة نتائج الزيارة التي أجراها بوشناف إلى بلدية تازربو الأربعاء الماضي التي تعرضت لهجوم إرهابي جبان وخلف عددا من الضحاياوالجرحى.

وتطرق الإجتماع إلى آليات تعزيز الأمن في مختلف مدن ومناطق ليبيا والتنسيق التام مع القوات المسلحة في هذا الشأن والتأكيد على التنسيق بين الجيش والشرطة في العمل على تعزيز أمن الوطن والمواطن.

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