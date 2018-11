ضبط 50 مهاجرًا قرب بوابة بوزريق بالكفرة

المتوسط:

قامت الكتيبة 452 التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية والمتمركزة في بوابة بوزريق، بالقبض على 50 مهاجراً غير قانوني.

وأفاد مكتب التوجيه المعنوي بمنطقة الكفرة العسكرية، بأنَّ المهاجرين الذين يحملون الجنسية السودانية والتشادية، كانوا في طريقهم إلى مدن الشمال عند التمكن من القبض عليهم في سيارات صغيرة معتمة الزجاج عند بوابة بوزريق، التي تبعد 200 كيلو عن مدينة الكفرة، حيثُ سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة، للمباشرة بإجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

