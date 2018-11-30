مؤسسة النفط :صادرات النفط الليبي إلى الصين تجاوزت الـ3.5 مليار دولار

ليبيا – بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأول مع القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبياوانغ تشيمين آفاق التعاون المشترك بين البلدين والفرص المتاحة لشركات النفط الصينية لدخول السوق الليبية.

صنع الله أعرب بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط عن سروره بإرتفاع حجم الواردات الصينية من النفط الليبي والتي تجاوزت 3.5 مليار دولار لهذا العام أي أكثر من الضعف مقارنة بأرقام العام الماضي التي وصلت إلى 1.7 مليار دولار.

وبدوره،أشاد القائم بالأعمال الصيني بمساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في النهوض بالاقتصاد الليبي بشكل فعّال ومستمرّ ، مؤكّداً على ضرورة السماح للمؤسسة بمواصلة أعمالها دون أية عوائق.

وشجّع صنع الله شركات النفط الصينية على العودة إلى ليبيا ، معرباً عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية الصين الشعبية على دعمها المتواصل للمؤسسة ممّا يعزّز من استقرار ليبيا ويساهم في ازدهار اقتصادها.

وعلّق صنع الله في هذا الصدد قائلا: ” نحن فخورون جدّاً بالعلاقات الوطيدة والمتنامية التي تجمعنا بجمهورية الصين الشعبية كما أننا نتطلع إلى مزيد تعزيزها وتوسيعها وذلك خدمة للمصالح المشتركة بين قطاعي النفط في كلّ من ليبيا والصين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية