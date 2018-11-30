شركة الكهرباء.. خسائر بأكثر من مليار دينار

تكبدت الشركة العامة للكهرباء خسائر مالية قاربت المليار و500 مليون دينار بسبب ما تعرضت له خلال الأحداث الأخيرة في جنوب طرابلس، بحسب تصريحات المدير التنفيذي للشركة “علي ساسي”، خلال اجتماع عقده مع النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان.

وناقش الاجتماع الوضع الحالي للشبكة الكهربائية من حيث مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية وتغطية الأحمال، والاحتياجات الضرورية اللازم توفّرها لتحسين أداء الشبكة.

وأشار “ساسي” إلى أن الشركة قامت خلال فترة الخريف، التي تعد الفترة الأقل أحمالا، بأعمال الصيانة لعدد من الوحدات لتكون جاهزة لتغطية أحمال الشتاء.

وأضاف أن الشركة توصلت إلى الخطوات النهائية لتنفيذ المشروع الاستعجالي، وتنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية في كل من محطة غرب طرابلس ومصراتة، بالإضافة لمحطتي طبرق والملودة.

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