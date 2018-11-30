العقاب يناقش مع مسؤول بالسفارة الايطالية مستجدات الحوار بين مجلسي الدولة والنواب

ليبيا – بحث النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب أمس الخميس مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية لدى ليبيا المستشار نيكولا اورلاندو مخرجات مؤتمر باليرمو وتقيم المسارات السياسية والأمنية والإقتصادية بالبلاد.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولةدور المجتمع الدولي ودعمه للترتيبات الأمنية فنياً وتقنياً وكذلك الإصلاحات الاقتصادية وانعكاسها على المواطن.

وتطرق المجتمعون إلى آخر مستجدات الحوار بين مجلسي النواب والدولة وما تم في جلسة مجلس النواب الأخيرة وما أقره من تعديلات على الإعلان الدستوري.

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