آمر الغرفة الأمنية بـ درنة يدعو الشعب لتوحيد الصف.. ودعم الجيش في حربه ضد الإرهاب

دعا آمر الغرفة الأمنية بـ درنة العميد، عبد العالي عيسى، كافة الليبيين لتوحيد الصف، ومؤازرة الجيش الذي يخوض المعارك ضد الإرهاب في كافة أنحاء البلاد.

وثمَّن آمر الغرفة الأمنية بدرنة، دور القيادة العليا للقوات المسلحة، التي قامت بدحر وتحرير درنة من الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأجرى وفد من مكاتب الشؤون الاجتماعية على مستوى ليبيا، زيارة إلى الغرفة الأمنية العليا درنة.

