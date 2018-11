ليبيا تشارك في اجتماع «نواكشوط» للأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء

المتوسط:

انعقد بمدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو الاجتماع الوزاري لإعادة تفعيل مسار نواكشوط للأمن والسلم بمنطقة الساحل والصحراء بمشاركة الدول الأحد عشر الأعضاء بمسار نواكشوط وهي : ليبيا، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر ، مالي، نيجيريا، ساحل العاج، الجزائر ، غينيا، موريتانيا، السنغال.

وشاركت ليبيا في هذا الاجتماع بوفد برئاسة لطفي المغربي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، وعضوية كل من وكيل الشؤون الأمنية بجهاز المخابرات الليبية وبحضور عبدالرحمن الهادي خمادة القائم بالأعمال بالسفارة الليبية ببوركينا فاسو ونائب مدير ادارة العلاقات الدولية والتعاون بالجهاز.

وناقش الاجتماع التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجهها الدول المشاركة بمنطقة الساحل الإفريقي والعمل على تعزيز التعاون التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الاعضاء بما يحقق الأمن و الاستقرار لدول المنطقة .

