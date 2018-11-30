مؤسسة النفط تعلن إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط لهذا السبب

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

مؤسسة النفط أكدت بحسب موقعها الرسمي تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي حيث توقفت العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل وبسبب الأمواج المرتفعة،مشيرةً إلى أنها أضطرت إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

وأضافت المؤسسة بأن الإنتاج إنخفض بمقدار 150 ألف برميل في اليوم ومن المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وتوقعت المؤسسة أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة و بالتالي توقف الانتاج خلال يومين في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية،منوّهةً إلى أنه ومن المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

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