«الوطنية للنفط»: إغلاق المواني بسبب سوء الأحول الجوية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بإغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ تعلن عن تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي، حيث توقفت العمليات في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل بسبب الأمواج المرتفعة، قد تضطر المؤسسة إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه: «لقد انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يزاداد الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية».

ولفتت المؤسسة، إلى أنه بوتيرة مستوى الإنتاج الجديد فمن المتوقع أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة وبالتالي توقف الإنتاج خلال يومين في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية كما أنه ومن المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

