المتوسط:

قامت مديرية أمن شحات، بنشر دوريات تابعة لها بالتمركز في مداخل المدينة ومخارجها لتأمين المنطقة، وضبط أي تحرك مشبوه.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت 218 نسخة منه أنها تسعى لتكثيف تمركزاتها الأمنية الثابتة والمتحركة.

ودعت مديرية أمن شحات كافة المواطنين للتعاون مع العناصر الأمنية وتسهيل عملها لكي تتمكن من تأدية واجبها على أكمل وجه.

وشددت المديرية على أهمية التزام السكان بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن أفراد الأمن، لما لها من دور في الحفاظ على أمن المدينة.

The post دوريات متحركة وثابتة.. وتكثيف للقوات الشرطية على مداخل ومخارج شحات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية