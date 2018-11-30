الاتحاد الأوروبي يقدم 50 مليون يورو لدعم الخدمات الأساسية في 24 بلدية ليبية

انضمت كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى ممثلي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس للاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج “الاستعادة، والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

ووفقاً لما ورد على صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على فيس بوك فإنّ البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو في إطار صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفاً في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا. ويستهدف البلديات الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين.

يجدر بالذكر أنّ البرنامج يتم تنفيذه من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بميزانية قدرها 22 مليون يورو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 18 مليون يورو، واليونيسيف بمبلغ 10 ملايين يور.

وقد ناقشت السلطات الليبية والشركاء المنفذون فرص استجابة هذا البرنامج لاحتياجات المواطنين الليبيين من خلال دعم البلديات، والمتمثلة في توفير الخدمات الأساسية، كأعمال إعادة التأهيل، وتوفير المعدات وأنشطة تنمية القدرات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي

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