الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 50 مليون يورو للبلديات

وقع بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الليبية بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، على اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو مخصص للبلديات .

وحضر توقيع الاتفاق، وزير الحكم المحلي بداد قنصو ، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الايطالية وممثلا اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا والمنظمة الايطالية للتنمية.

وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفاً في 24 بلدية ، ويستهدف البلديات الأكثر تضررا من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين.

وأكد وزير الحكم المحلي أهم الاتفاق في دعم البلديات ، مشيراً إلى أن ” دعم الشباب العاطل عن العمل والمساهمة في التنمية المكانية ، سيدفع إلى تقليل المنخرطين في أعمال الهجرة غير الشرعية من قبل الشباب”.

وأضاف ، “أغلب من يمتهن هذا العمل لم يجد عمله يسد به حاجته” .

من جهته، قال المستشار بالسفارة الايطالية ساكو إرمينيو، أن” توقيع الاتفاقية جاء نتيجة جهود مشتركة لكل الشركاء ، لتحديد الاولويات لتنفيذ المشاريع في المجموعة الأولى للبلديات المختارة” .

ومضى بقوله ، ” نتوقع العمل قريبا على المجموعة الثانية ومن بعد المجموعة الثالثة لتغطية عدد 24 بلدية مستهدفة” .

بدوره ، أكد عبدالرحمن غندور ، ممثل برنامج اليونيسيف في ليبيا ، على أهمية نجاح هذا العمل المشترك مع كل الشركاء الذين نسعد للعمل معهم .

منوها إلى التركيز على مشاكل اليافعين والأطفال ، الذين يشكلون مستقبل ليبيا .

