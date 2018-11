استقبل ملك مملكة هولندا “وليم ڤيليم الكساندر”، الأربعاء، السفير “مرعي العوامي” في قصر “بلس نورداين” بلاهاي، حيث قدم العوامي أوراق اعتماده إلى الملك كسفير لدولة ليبيا.

وتناول سفير ليبيا، مع الملك ڨيليم سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تمنى الملك التوفيق والنجاح للسفير فى مهامه الجديدة، وحمّله تحياته للشعب الليبي.

