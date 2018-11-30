البعثة الأممية: هناك عمليات قتل خارج القانون بطرابلس

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقيها تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج القانون في طرابلس، وأن الظاهرة شهدت تصاعدا في الأسابيع الماضية.

وقالت البعثة في بيان لها الخميس؛ إنه يتعين البت في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم من قبل المسلحين؛ داعية المسؤولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل.

كما أكدت البعثة أن عمليات القتل خارج القانون تعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويتحمل المسؤولون عنها المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون.

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