المسماري: أنهينا الترتيبات المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية

قال الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري، إنهم أنهوا الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، بمشاركة ضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المسماري قوله؛ إن الخلاف لا يزال مستمرا بشأن هوية القائد الأعلى للجيش، وإنهم يختلفون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللذين أعطيا شرعية لفايز السراج دون أن يتحصل على الشرعية المحلية، وفق تعبيره.

كما أشار المسماري إلى تمسكهم بما سماه الشرعية والإعلان الدستوري ومجلس النواب؛ الذي يعد رئيسه قائدا أعلى للجيش إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ حسب قوله.

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