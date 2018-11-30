وصول الطائرة الثانية للخطوط الإفريقية قادمة من ليتوانيا

وصلت الجمعة إلى مطار قرطاج الدولي الطائرة الثانية التابعة للخطوط الإفريقية قادمة من ليتوانيا والتي كانت مؤجرة لشركة سمول بلانيت من طراز أي 320.

ويقول مسؤولو الشركة إنه من المفترض أن يعزز استيراد الطائرتين أسطولها لسد العجز الحاصل في الرحلات الجوية، مشيرين إلى سعيهم إلى توسيع تغطية شبكة الرحلات، لتوفير أكبر قدر من الانتشار خدمة للمواطن الليبي، حسب قولهم.

وكان المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي؛ قد قال إن الشركة استعادت مساء الأربعاء طائرة لها، بعد مفاوضات مع الشركة المؤجرة لطائرتيها نوع أي 320، منذ عام 2015.

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